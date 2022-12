Settore giovanile, il programma di domani

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Questo il programma di domani, domenica 11 dicembre, del settore giovanile rossonero:

DOMENICA 11 DICEMBRE

UNDER 11 FEMMINILE: recupero, Milan-Ardor Bollate, ore 10.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-Esperia, ore 11.30 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 14.30 - Campo Villalunga di Casalgrande (RE)

UNDER 18: 12ª giornata, Torino-Milan, ore 15.00 - Campo Cit Turin, Torino

UNDER 17: 12ª giornata, Milan-Brescia, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano