Settore giovanile, nove vittorie nel weekend: tutti i risultati

vedi letture

Non è girata bene alla Primavera maschile, che dopo il pareggio-beffa col Sassuolo deve arrendersi al Genoa rimanendo senza punti. Prosegue in modo irregolare e non velocissimo il campionato, la zona playoff si fa sempre più avvincente. La Primavera femminile, invece, in attesa di giocare la Finale della Viareggio Cup, supera senza problemi l'Arezzo. Tripletta di Hu e vittoria per l'Under 17 femminile. Nel doppio incrocio casalingo contro la Feralpisalò, il pari costa il primato all'Under 16 e invece netto 4-0 dell'Under 15 per rilanciarsi vetta. Dall'U12 all'U10, valanga di gol.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 5ª giornata di ritorno, Genoa-Milan 2-1 (32'st Magni)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Arezzo-Milan 0-3 (37' Appiah, 4'st Stokic, 39'st Cappa)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Five to Seven 3-2 (Hu x3)

UNDER 16: 5ª giornata di ritorno, Milan-Feralpisalò 1-1 (19'st La Mantia)

UNDER 15: 5ª giornata di ritorno, Milan-Feralpisalò 4-0 (15' Morellini, 27' Angelicchio, 6'st Menon, 40'st Avogadro)

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno, Monza-Milan 1-1 (Ferrario)

UNDER 13: 3ª giornata di ritorno, Como-Milan 0-3 (Bernasconi x2, La Vecchia)

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Sangiuliano City 15-3 (Kostyuk x8, Colombo x5, Casciaro, Baratti)

UNDER 11: 3ª giornata, Milan-Real Trezzano 16-1 (Mazreku x4, Bernasconi x4, Pinton x3, Tommasone x2, Massa, Moraru, Ruggeri)

UNDER 11 FEMMINILE: 3ª giornata, Macallesi-Milan 0-2 (Campanella, Marrone)

UNDER 10: 3ª giornata, Centro Schuster-Milan 5-7 (Zaza x2, Sartori x2, Boriani x2, Bangagne)

UNDER 10 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Freccia Azzurra 6-3 (Aliprandi x2, Carofiglio, Nicola, Corsi, Delmiglio)

UNDER 10 FEMMINILE: recupero, Calcio Corbetta-Milan 1-1 (De Carlo)