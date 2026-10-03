Settore giovanile: il programma del weekend
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma di questo weekend del settore giovanile rossonero: "Weekend ricco di appuntamenti per il Settore Giovanile rossonero, con tutte le formazioni impegnate nei rispettivi campionati. Dopo il percorso netto dell’ultimo turno, chiuso con tre vittorie su tre, le squadre rossonere tornano in campo tra sfide casalinghe e trasferte. La Primavera femminile, Under 15 e Under 16 saranno impegnate lontano da casa rispettivamente contro Fiorentina e Padova, mentre Under 17 ospiterà il Monza al PUMA House of Football. Spazio inoltre agli appuntamenti delle categorie più giovani, con sfide per Under 14, Under 13 e Under 15 femminile.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 3 OTTOBRE
UNDER 17: 4ª giornata, Milan-Monza, ore 14.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: Campionato, Milan-Como 1907, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Milan-Monza, ore 16.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: Campionato, Cremonese-Milan, ore 16.30 - CS Arvedi, Cremona
DOMENICA 4 OTTOBRE
UNDER 15: 4ª giornata, Padova-Milan, ore 11.00 - Stadio Marilena Loteni, Albignasego (PD)
UNDER 14: Campionato, Milan-Alcione, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 4ª giornata, Padova-Milan, ore 14.30 - Stadio Montagna, Albignasego (PD)
PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Fiorentina-Milan, ore 16.30 - Centro Sportivo "Davide Astori" c/o Rocco B. Commisso, Firenze".
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