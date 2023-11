Settore giovanile rossonero, reazione immediata per l'U15

La formazione Under 15 rossonera era reduce dalla sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta, maturata domenica 12 novembre, e si è rialzata subito nel turno successivo contro il Brescia, al PUMA House of Football. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Grilli e Avogadro nella ripresa.

L'inizio di stagione aveva fatto registrare solo vittorie per i giovani rossoneri di Mister Bertuzzo, sette vittorie nelle prime sette partite, prima di inciampare in una grande Atalanta, che ora guida la classifica con 25 punti, uno solo di margine proprio sul Milan (24), e tre sull'Inter (22).

La categoria destinata ai 2009 sta per ora regalando ottimi risultati e ampie prospettive di crescita, sotto la guida sapiente ed esperta di Mister Bertuzzo. L'anno scorso il cammino dei 2008 si fermò ai Quarti contro il Como, dopo i supplementari, e in questa stagione la squadra promette di essere altrettanto competitiva.

Tre impegni all'orizzonte per chiudere il 2023: domenica 26 novembre la trasferta a Verona contro l'Hellas, poi il Cagliari al PUMA House of Football il 3 dicembre e, prima della sosta natalizia, il Cittadella a domicilio, il 17 dicembre. Un ultimo sforzo per proseguire nel solco tracciato fino a qui.