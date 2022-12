Settore giovanile, tutti i risultati del weekend rossonero

Fonte: acmilan.com

Si apre con tanti gol il dicembre del Settore Giovanile rossonero: in copertina, nel weekend andato in archivio, ci sono i netti successi di U16 e U15 sui pari età del Südtirol. La squadra di Baldo si conferma in vetta (24 punti in 9 giornate e ben 36 reti segnate), quella di Bertuzzo si consolida al secondo posto tenendo distante l'Atalanta terza. Vittoria importante anche per l'U18 di Terni, che batte l'Atalanta 4-2 e sale al secondo posto in classifica (a -5 dalla SPAL capolista) anche per effetto del rinvio di Cagliari-Torino. Tanti gol nelle categorie più giovani delle squadre rossonere mentre finisce con una sconfitta il big match della Primavera femminile, che cede al cospetto della Roma capolista.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Roma 1-2 (9'st Renzotti)

UNDER 18: 10ª giornata, Milan-Atalanta 4-2 (7' Marrone, 24' Chiesurin, 47' Benedetti, 28'st Baricchio)

UNDER 17: 12ª giornata, Udinese-Milan 0-2 (32' Martinazzi, 18'st Sia)

UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Südtirol 7-0 (3' Camarda; 4' Perin; 9' e 34' Liberali; 37' Batistini; 17'st Seedorf; 28'st Pulito)

UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Südtirol 5-0 (14', 17'st e 36'st La Mantia; 3'st Zaramella; 7'st Comotto)

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Riozzese-Milan 0-20 (Palopoli x4; Nicosia, Tomaselli x3; Franco, Hu x2; Aio, Caballero, Galluzzi, L'Abruzzi, Prandi, Spagliardi)

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan 2-1 (Casciaro)

UNDER 11 FEMMINILE: 9ª giornata, Città di Rodano-Milan 1-6 (Ferrari x2; Celentano, Di Bellonio, Salvalaggio, Sormani)

UNDER 10: 9ª giornata, Club Milano-Milan 2-14 (Bernasconi, Pinton x4; Mazreku, Sorrentino x2; Gambarotto, Ruggeri)

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Forza e Coraggio 11-1 (Palotta x3; Ilardi, Montano, Zaza x2; Boriani, De Chiara)