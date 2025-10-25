Sportitalia Village rossonero, oggi in campo la Primavera domani il Milan Futuro

vedi letture

Doppio impegno allo Sportitalia Village durante questo weekend per il Milan Futuro e la Primavera. I primi a scendere in campo saranno i giovani di mister Giovanni Renna che oggi all'orario di pranzo, alle 13, sfideranno il Cesena, nella gara valida per la 9^ giornata di campionato. Domani, invece, alle 14.30, il Milan Futuro di Massimo Oddo affronterà la Folgore Caratese alle 14.30 per la nona giornata del Girone B di Serie D.

Sono state comunicate date e orari delle partite del Milan Primavera fino alla fine del 2025. Di seguito la lista:

Cesena (25/10, 13.00) - Casa

Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta

Juve (8/11, 13.00) - Casa

Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta

Inter (30/11, 13.00) - Trasferta

Verona (5/12, 14.00) - Casa

Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta

Parma (16/12, 14.00) - Casa

Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Siamo contenti - ha dichiarato Massimiliano Allegri a SkySport - del pareggio preso alla fine. Abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare. I difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 bisognava con la serenità del forte capire che potevamo fare il 2-0 e farlo senza concedere niente. Abbiamo avuto una situazione di Ricci in campo aperto in cui si è ritardato il passaggio e un altro paio di situazioni. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere la partita. Il punto di oggi ci amareggia ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale".