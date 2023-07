ufficiale Mattia Liberali ha firmato il suo primo contratto da professionista

Come riporta il profilo ufficiale di Twitter del settore giovanile del Milan, Mattia Liberali, attaccante rossonero classe 2007 che ha disputato le Fasi Finali sia con gli Under 16 che con gli Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ecco il tweet pubblicato dal club di via Aldo Rossi: