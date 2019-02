acmilan - Milan-Cagliari da ricordare, la vittoria del 2007

Il Milan aveva perso il Derby a metà marzo. Dopo quella stracittadina, sfuggita di misura, per i rossoneri di Carlo Ancelotti erano arrivati un turno superato in Champions League e cinque risultati utili in campionato: 4 vittorie e 1 pareggio sul campo della Roma. Il 21 aprile, però, il Milan iniziava a sentire il profumo della gara di andata nelle Semifinali di Champions League, in programma 3 giorni dopo a Manchester. Turnover sì, ma senza distrazioni, si era raccomandato Carlo Ancelotti. Ecco allora la doppietta di Ronaldo il Fenomeno e il gol di Pirlo contro il Cagliari di Suazo allenato da Giampaolo.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 3-1

MILAN: Kalac, Cafu, Simic, Kaladze, Favalli, Gattuso (23'st Ambrosini), Brocchi, Gourcuff (36'st Jankulovski), Seedorf (23'st Pirlo), Ronaldo, R. Oliveira. All.: Ancelotti.

CAGLIARI: Chimenti, Pisano (43'st Semedo), Canini, Lopez , Del Grosso, Marchini (32'st Pepe), Budel, Conti, D'Agostino (23'st Langella), Capone, Suazo. All.: Giampaolo.

Arbitro: Bergonzi.

Gol: 14' Ronaldo (M), 24'st Ronaldo (M), 29'st rig. Suazo (C), 35'st Pirlo (M).

Espulso: 41'st Kaladze (M).