Il Milan ricorda Schiaffino nel giorno in cui avrebbe compiuto 94 anni

Il Milan, attraverso i propri account social, ha ricordato Juan Alberto Schiaffino, che ha indossato la maglia rossonera dal 1954 al 1960. L'ex attaccante uruguaiano, scomparso nel 2002, oggi avrebbe compiuto 94 anni.

Known as “El dios del fútbol”, Juan Alberto Schiaffino was one the most gifted players to don the Rossonero shirt. He would have turned 94 today



Ricordiamo uno dei più grandi calciatori nella storia del calcio, Juan Alberto Schiaffino che oggi avrebbe compiuto 94 anni pic.twitter.com/rPBBdCpt0k