VIDEO MN - Le emozioni dei milanisti per il grande ritorno in Champions League: c'è fiducia

Oggi, 15 settembre 2021, il Milan è pronto a calcare, dopo 7 anni di attesa, i campi stellari della Champions League. Lo saranno anche i tifosi rossoneri in giro per Milano? Antonello Gioia è andato a scoprirlo: c'è tanta attesa per il match contro il Liverpool di oggi, mista a entusiasmo e ottimismo per una competizione che i milanisti sentono come casa. Ascolta nel video in basso le interviste ai tifosi rossoneri: