Adli vicino all'Al-Shabab: preferisce l'Arabia Saudita a Grecia e Turchia

Dopo Ismael Bennacer il Milan è pronto a piazzare anche Yacine Adli in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club rossonero avrebbe preferito farlo nel corso delle scorse settimane, con la sessione italiana ancora aperta, ma il centrocampista franco-algerino ha rifiutato soluzioni in Italia (Sassuolo), Grecia e Turchia in attesa di quella perfetta.

Dopo 3 mesi sembrerebbe finalmente arrivata, visto che i colleghi del Corriere dello Sport parlando di un Yacine Adli finito nel mirino dell'Al-Shabab, società saudita pronta ad affondare il colpo sul giocatore del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Ovviamente non sono da escludere ritorni di fiamma da parte di squadre greche e turche, che avranno tempo fino a giovedì per convincere il calciatore, ma la sensazione è che il futuro di Adli possa essere in Arabia Saudita.