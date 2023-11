Akor Adams abbonato alla doppietta: sono già 3 in 11 partite di Ligue 1

Akor Adams è entrato nel mirino del Milan come nuovo nome per l'attacco. Il centravanti nigeriano del Montpellier piace a Moncada e potrebbe essere ricercato dai rossoneri già nel mese di gennaio. Nelle sue prime 11 gare in Ligue 1, Adams ha trovato 7 gol che lo hanno reso il secondo miglior marcatore del campionato dietro Mbappè. Di questi 7, ben 6 sono arrivati con una doppietta. Sono già dunque 3 doppiette messe a segno per il classe 2000 in questa stagione. In totale, in carriera, ne ha segnate 10 in 117 partite. Nella sua precedente esperienza al Lillestroem ha messo a segno anche una tripletta.