Amorim spinge Hojlund verso l'uscita. Il tecnico gli ha preferito Mount falso 9

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole pareggiata nella giornata di ieri contro la Fiorentina. Pur non nominando Rasmus Hojlund ha fatto capire lo stato delle cose:

"Abbiamo fatto fatica senza un punto di riferimento in attacco. Abbiamo un nuovo giocatore (Sesko, ndr) quindi vedremo".

L'emittente Sky Sports fa sapere che la preferenza del Manchester United è di vendere Hojlund quest'estate a titolo definitivo possibilmente avvicinandosi ai 40 milioni di sterline. Solo in assenza di cifre simili aprirà al prestito, a patto che venga inserita l'opzione d'acquisto per l'estate del 2026. Va detto che Hojlund ha ribadito più volte di voler restare a Manchester, tuttavia lo scenario sembra difficile e non a caso Amorim ha deciso di non farlo giocare contro la Fiorentina, lasciandolo in panchina per tutta la partita e preferendogli persino un centrocampista come Mason Mount come finto 9.