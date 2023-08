Anche Adli sul piede di partenza: interessamento dell'Ajax

La scorsa stagione non è andata come ci si aspettava per Yacine Adli, dopo un precampionato convincente il francese ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Pioli e sembra essere fuori dai suoi piani per il futuro. Per questo motivo anche il numero 7 rossonero potrebbe salutare Milanello quest'estate: la Gazzetta dello Sport oggi parla di un interessamento dell'Ajax che, al momento, non ha ancora formulato un'offerta concreta.