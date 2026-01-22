Anche la Fiorentina su Diego Coppola del Brighton

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Gianluigi Longari, la Fiorentina starebbe pensando di anticipare e sorpassare il Milan per il difensore Diego Coppola del Brighton. Per il Milan, ad oggi resta quasi una priorità vista la coperta cortissima in difesa. I rossoneri penserebbero ad un prestito, ma nelle ultime ore è la Fiorentina, forse la vera pretendente al difensore italiano ex Chievo Verona.

COPPOLA: NUMERI E CARRIERA

Dopo essersi messo in mostra con la maglia dell'Hellas Verona, in estate Coppola si è trasferito in Inghilterra per compiere un salto di qualità. Con i Seagulls ha però trovato poco spazio: appena 542 minuti spalmati in nove presenze tra tutte le competizioni. Adesso il centrale ventiduenne approderà alla corte di Allegri, dove rappresenterà una valida alternativa in difesa. Finora infatti il Milan ha fatto i conti con una coperta troppo corta nel pacchetto arretrato, dato che De Winter e Odogu non sono sembrati all'altezza dei titolarissimi Pavlovic, Gabbia e Tomori.