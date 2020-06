As - Luis Maximiano, non solo Milan: anche il Barcellona sul portoghese

L'intricata e incerte situazione legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma ha spinto il Milan a valutare alcune alternative per la porta. Tra i nomi sondati, in particolare, ci sarebbe anche quello del portiere dello Sporting Lisbona Luis Maximiano. Il talentuoso estremo difensore portoghese, tuttavia, nelle ultime ore sarebbe stato contattato anche dal Barcellona deciso a ristrutturare le gerarchie del numero 12 blaugrana considerato il probabile addio di Neto a fine stagione. Lo riporta As.