Atalanta e Milan in estate hanno chiesto informazioni per Diego Moreira dello Strasburgo
Nel corso dell'estate Atalanta e Milan, riporta Matteo Moretto, hanno chiesto informazioni per Diego Moreira dello Strasburgo. Queste le sue parole in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
“Voglio parlare di Diego Moreira, esterno mancino dello Strasburgo classe 2004, passaporto belga e portoghese. Ha un contratto con lo Strasburgo fino al 2029, voglio dirvi che nel corso di questa estate Moreira è stato sondato concretamente soprattutto da un club, l’Atalanta, che ha provato a capire la fattibilità dell’operazione ed i costi. Anche il Milan ha chiesto informazioni su Moreria. La situazione non è andata avanti, non ci sono stati dialoghi concreti per poter definire questa situazione una vera e propria trattativa, ma sicuramente entrambi i club hanno chiesto informazioni su Diego Moreira. Lo Strasburgo l’ha voluto fortemente tenere, vedremo se in futuro ci sarà una porta sull’Italia per lui”.
