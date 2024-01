Atalanta, Percassi: "Mai avuto dubbi su De Ketelaere. Pensiamo possa ancora migliorare"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma, valida per la 19^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma.

In giornata sono state giocate altre 4 partite valide per il 19^ turno di Serie A. Ha aperto le danze Empoli-Milan alle 12.30, terminata 0-3. Poi alle 15.00 il Torino ha battuto in casa il Napoli 3-0 e la Lazio ha vinto a Udine 1-2. Alle 18.00, infine, spazio a Salernitana-Juventus. I bianconeri hanno vinto con il punteggio di 1-2, rimontando l'iniziale vantaggio granata. Di seguito le sue dichiarazioni..

Questo big match ha un valore ulteriore, visto quanto è intasata la zona del quarto posto.

"Tante squadre stanno facendo bene, siamo una di queste e siamo contenti. Partita molto importante, sicuramente sarà una grande gara".

Ha ancora da dimostrare qualcosa De Ketelaere per essere riscattato?

"Noi siamo molto contento che Charles sia a disposizione dell'Atalanta. Non abbiamo mai avuto dubbi, sta facendo bene e pensiamo che possa ancora migliorare perché ha un grande potenziale".