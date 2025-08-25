Attenzione al nome a sorpresa: Moncada a Siviglia per seguire Christantus Uche
Tra gli acquisti dell'ultim'ora del Milan attenzione a quanto filtra dall'estero, con l'accostamento del nigeriano Christantus Uche del Getafe.
22 anni, trequartista, è nazionale nigeriano e ha fatto esordio con le Super Eagles a maggio. Nella passata stagione, la sua prima ne LaLiga, ha segnato 4 reti e servito 6 assist. Si è presentato ai nastri di partenza di questo torneo segnando un gol e servendo un assist nel successo degli azulones sul campo del Celta Vigo per 0-2. La sua valutazione per Transfermarkt è di 15 milioni di euro.
Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato riferito che Geoffrey Moncada sarebbe andato personalmente a vederlo, per la sfida fra Siviglia e Getafe, in programma questa sera alle 21.30. Per la cronaca, Uche parte titolare come punta in un 4-4-2.
Uche, attualmente legato da un contratto fino al 2028, è anche nel mirino del Como che potrebbe valutare il suo acquisto in caso di cessione di Nico Paz.
🇮🇹🏟️ Geoffrey Moncada, secretario técnico del Milan, llega al Pizjuán para ver el Sevilla - Getafe.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025
👉 Lo adelantó en el día ayer @GonzaloTortosa. https://t.co/RrfJa7s6AT pic.twitter.com/uwlQ6xSIKX
