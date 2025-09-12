Avviati i colloqui tra il Milan e l'agente di Saelemaekers per il rinnovo
MilanNews.it
Quella di Saelemaekers è una vera e propria rivincita personale. Dopo due prestiti consecutivi, il belga è tornato al Milan per restarci, come confermato da lui stesso al primo giorno di raduno, e l'impressione è che ci sia riuscito alla perfezione. Non solo è diventato uno degli imprescindibili di Max Allegri, ma il club starebbe addirittura pensando anche di blindarlo.
Scrivono infatti i colleghi di Tuttosport che il Milan avrebbe avviato i contatti con l'agente di Saelemaekers Spicic per il rinnovo di contratto del belga. Sul tavolo un prolungamento fino al 2030 con relativo adeguamento dello stipendio che passerebbe dagli attuali 2 milioni di euro ai 3.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Ds Young Boys: "Avremmo voluto tenere Athekame più a lungo, ma a volte ci sono dinamiche che non si possono fermare"
Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un frenodi Luca Serafini
Le più lette
1 Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
2 L'ex medico del Milan racconta: "Una sera Gullit venne a casa da me e uno dei miei cane lo morse ad un polpaccio"
3 Milan-Como a Perth, Zazzaroni ironico: "So di alcuni milanisti che hanno già preso il 16 a piazzale Axum per raggiungere l'Australia"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Rabiot: "Sono pronto per giocare, Allegri mi ha chiamato subito per il Milan. Sicuro di aver fatto la scelta giusta"
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com