Avviati i colloqui tra il Milan e l'agente di Saelemaekers per il rinnovo

Quella di Saelemaekers è una vera e propria rivincita personale. Dopo due prestiti consecutivi, il belga è tornato al Milan per restarci, come confermato da lui stesso al primo giorno di raduno, e l'impressione è che ci sia riuscito alla perfezione. Non solo è diventato uno degli imprescindibili di Max Allegri, ma il club starebbe addirittura pensando anche di blindarlo.

Scrivono infatti i colleghi di Tuttosport che il Milan avrebbe avviato i contatti con l'agente di Saelemaekers Spicic per il rinnovo di contratto del belga. Sul tavolo un prolungamento fino al 2030 con relativo adeguamento dello stipendio che passerebbe dagli attuali 2 milioni di euro ai 3.