Baiocchini: "Milan, riscattato Messias. A destra può essere Saelemaekers il sacrificato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha raccontato le ultime sul calciomercato del Milan, con un focus in particolare sulla fascia destra d’attacco: “Il Milan ha riscattato Messias. I rossoneri dovevano fare una valutazione sul mercato e visto che sta cercando di fare un grande colpo sulla fascia destra, destinandogli probabilmente tanti soldi, con un budget di circa 25-30 milioni di euro: sono queste le cifre quando parliamo di De Ketelaere, Berardi, Raspadori eccetera. Allora il riscatto di Messias è un riscatto di un giocatore che è “un usato sicuro” ad un prezzo contenuto. Il Milan alla fine è riuscito ad ottenere anche uno sconto dal Crotone, dai 5,5 milioni pattuiti la scorsa estata con 1,5 milioni di prestito oneroso, si è arrivati a 4,5 milioni di euro. Vengono fatte delle valutazioni: in questo momento c’è Messas attaccante destro, il Milan presumiamo che farà un colpo a destra. Se dovesse arrivare un’offerta interessante per Saelemaekers a questo punto il sacrificato potrebbe essere lui, oltre a Castillejo che è un altro che sarà venduto”.