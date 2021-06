Baiocchini: "Più passano i giorni più diventa difficile l'arrivo di Giroud al Milan"

Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport, si è così espresso sugli ultimi movimenti riguardanti il calciomercato del Milan: "Giroud è sempre un obiettivo, però credo che più passano i giorni più diventa difficile il suo arrivo al Milan. Il Milan non tratta con il Chelsea, ma è Giroud che se si libera dal Chelsea per firmare con il Milan verrebbe accolto a braccia aperte dai rossoneri. Il Milan sta iniziando a valutare tutta una serie di altri nomi perché ha capito che arrivare a Giroud non dipende dal club rossonero stesso, ma dagli agenti del francese che dovrebbero strappare il suo contratto con il Chelsea".