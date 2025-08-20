Bianchin: "Allegri apprezza molto Musah per serietà e duttilità: bisogna capire cosa fare con l'offerta dell'Atalanta"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Musah: "L’Atalanta ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Yunus Musah. La trattativa può chiudersi nei prossimi giorni? Possibile, con un’operazione nell’ordine dei 25 milioni, cifra non lontana da quella che il Napoli avrebbe pagato a inizio mercato, quando l’interessamento dei campioni d’Italia per Musah è stato forte. La chiave ora è capire che cosa deciderà di fare il Milan, che a metà campo ha cambiato tanto e ora ha sei giocatori: Modric, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Musah. Allegri in particolare apprezza molto Musah per serietà e duttilità: può giocare da mezzala e da esterno di centrocampo, se serve in emergenza anche da esterno d’attacco. Qui si giocherà la partita per il futuro dell’americano, dell’Atalanta e del Milan".

CASTING ATTACCO

Il casting in casa rossonera per il nuovo attaccante si arricchisce di un nuovo nome, cioè quello di Artem Dovbyk, attaccante classe 1997 della Roma che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol. Al momento non c'è nessuna trattativa, ma il suo profilo è nella lista del Milan dove in cima ci sono sempre Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic.

Lo riferisce gazzetta.it che spiega che "il Milan apprezza il giocatore e i presupposti ci sono: le caratteristiche tecniche adatte a diventare un rinforzo per Allegri, un budget per fare un’offerta competitiva, la disponibilità della Roma ad aprire a una cessione". Non è escluso che possa essere inserita nella trattativa una contropartita tecnica come Musah e Bartesaghi, due giocatori rossoneri molto apprezzati in casa giallorossa.