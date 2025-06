Bianchin: "Il Milan potrebbe escludere Theo dai titolari o dalla squadra, ma non vuole arrivare a tanto"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Theo Hernandez: "Theo Hernandez può forzare la mano e aspettare 12 mesi per lasciare il Milan a zero. Il Milan, all’opposto, potrebbe escluderlo dai titolari o dalla squadra, ma non vuole arrivare a tanto. E allora, come si fa? Una cessione al momento è la soluzione logica per tutti e l’Atletico Madrid il club con più chance di trovare la strada. Non semplice immaginare un rialzo dell’Al Hilal così forte da convincere Theo a lasciare l’Europa per l’Arabia. Madrid invece sarebbe un ritorno al passato.

Il punto qui invece è capire se Milan e Atletico possano trovare un accordo, che per ora non c’è. Simeone sa che potrebbe avere Theo gratis tra un anno e mai offrirà 30 milioni più bonus come l’Al Hilal. Al contrario, 10-15 milioni non basteranno. Il Milan vuole cedere ma sa che Hernandez è uno dei terzini più forti al mondo, o almeno lo è stato fino a un anno fa. Possibile si trovi un accordo intorno ai 20 milioni? Possibile".

LE ULTIME SUL SOSTITUTO DI THEO

Theo Hernandez ha detto no all'Al Hilal e spera in un rilancio dell'Atletico Madrid nelle prossime settimane. Il francese è in uscita e per questo il Milan sta valutando vari terzini sinistri da inserire nella rosa di Max Allegri: come riporta stamattina Tuttosport, oltre allo stimato De Cuyper, ecco che è stato proposto l’ucraino Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal.

Tra i nomi che sono stati accostati nelle ultime settimane alla fascia sinistra del Milan ci sono anche quelli di Andrea Cambiaso della Juventus e di Destiny Udogie del Tottenham, ma, per costo del cartellino di entrambi, sembrano piste più difficili da praticare in questo momento.