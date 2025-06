Futuro Florenzi: il Milan gli ha proposto un ruolo dirigenziale, ma non il rinnovo da calciatore

vedi letture

Il contratto di Alessandro Florenzi con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. In merito al suo futuro, il collega di DAZN Orazio Accomando scrive su X che il club di via Aldo Rossi gli avrebbe proposto un ruolo dirigenziale, ma non il prolungamento da giocatore. Ecco il post:

"Alessandro Florenzi sta valutando il suo futuro. Proposte per continuare a giocare, ma non solo. Il Milan gli ha proposto un ruolo dirigenziale ma non il rinnovo da calciatore".