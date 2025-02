Bologna, è fatta per l'arrivo di Davide Calabria dal Milan

Davide Calabria lascia il Milan e si trasferisce al Bologna. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X: "Bologna, fatta per l'arrivo di Calabria al Milan". Il terzino, che ha il contratto in scadenza con il Diavolo al termine di questa stagione, lascia il club di via Aldo Rossi dopo tanti anni nel settore giovanile milanista e undici stagioni ufficialmente in rosa.

Con la maglia del Milan, Calabria ha collezionato in totale 272 presenze, di cui 228 da titolare, e segnato 10 gol. In rossonero ha vinto uno scudetto nella stagione 2021-2022 e una Supercoppa Italiana quest'anno. Il suo esordio assoluto in gare ufficiali con il Diavolo è avvenuto il 30 maggio 2015 in un Atalanta-Milan 1-3 di Serie A.