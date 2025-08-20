Boniface-Milan, Romano: "Milan ottimista, i club cercano una quadra sulla formula"

Aggiornamenti sulla trattativa Boniface.Milan che arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Ecco le sue parole al suo canale YouTube:

L'obiettivo è di dare a Massimiliano Allegri il nuovo centravanti entro la fine di questa settimana. E ha accelerato in queste ore per un profilo già seguito a giugno, ossia Victor Boniface. Operazione non ancora definita, ma sul quale il Milan sta andando forte col lavoro diretto di Tare col Leverkusen per un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Leverkusen vorrebbe una struttura diversa dell'operazione ma le parti si stanno avvicinando. La notizia positiva per il Milan è che Boniface ha dato un'apertura totale al Milan, a differenza di Hojlund che ha voluto fino all'ultimo a restare al Manchester United. Apertura da parte di Boniface che poteva andar via già a gennaio, era a un passo dall'Al Nassr e adesso è pronto ad andare al Milan. Dipende dai due club che stanno studiando la formula dell'operazione e stanno andando avanti. Il Milan è ottimista perché ha trovato delle porte aperte dal Leverkusen".