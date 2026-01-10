Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 10 gennaio

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 10 gennaio
© foto di MilanNews
Oggi alle 07:48Calciomercato Milan
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto

CESSIONI
-

OBIETTIVI
Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)
Joe Gomez (difensore, Liverpool)
Federico Gatti (difensore, Juventus)
Eric Dier (difensore, Monaco)
Axel Disasi (difensore, Chelsea)
Sidiki Cherif (attaccante, Angers)

VOCI CESSIONI
Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026

Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.