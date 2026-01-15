Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 15 gennaio

vedi letture

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto

CESSIONI

-

OBIETTIVI

Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)

Joe Gomez (difensore, Liverpool)

Federico Gatti (difensore, Juventus)

Eric Dier (difensore, Monaco)

Axel Disasi (difensore, Chelsea)

Sidiki Cherif (attaccante, Angers)

Leon Goretzka (centrocampista, Bayern Monaco)

VOCI CESSIONI

Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)

Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Lazio, Juventus)

Youssouf Fofana (centrocampista, Galatasaray)

Fikayo Tomori (difensore, Galatasaray)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026

Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.

COMO-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI POST PARTITA

"Noi abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una buona base, non ce li toglie nessuno, ora bisognerà pensare alle prossime 19 partite, il girone di ritorno, per andare a fare punti per rimanere tra le prime 4. Inter-Napoli È stata veramente una bella partita, hanno giocato molto bene tecnicamente. L'intensità non la dà la corsa, la corsa è una componente se la palla viaggia forte. L'intensità la dà la palla, non la corsa. La corsa devi andare dietro alla palla, non è che puoi andare forte. Hanno giocato una bella partita tecnicamente. L'inter è sei anni, a parte il 22/23, che non è uscita mai dalle prime 2. Il Napoli negli ultimi 12 anni credo sia rimasto solo 2 anni fuori dalla Champions: hanno fatto un lavoro molto importante. Il nostro obiettivo, di tutti, è quello lavorare per far sì che il Milan possa partecipare alla Champions l'anno prossimo. Per fare questo bisogna lavorare, passare momenti belli e brutti. E se c'è un momento più brutto la squadra non perde di valore, la stagione è di alti e bassi. Per questo dico che bisogna viaggiare sempre a velocità di crociera, che è quella che poi ti porta in fondo. Domani non è Fabregas contro Allegri, è Como contro Milan. Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. Sta facendo un grandissimo lavoro nonostante alleni da 2-3 anni".