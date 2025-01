Calciomercato Milan, Ceccarini: "I contatti con Rashford sono continui"

Il calciomercato entra nel vivo e non considera nemmeno i risultati sul campo. Nonostante il pareggio deludente del Milan ieri sera contro il Cagliari, le trattative monopolizzano i discorsi odierni con l'affare Marcus Rashford che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Ne ha parlato nel suo consueto editoriale domenicale sulle colonne di Tuttomercatoweb.com anche il direttore della testata Niccolò Ceccarini. Le sua parole sullo stato avanzamento lavori a Casa Milan, non solo su Rashford.

Le parole di Niccolò Ceccarini: "Il Milan è in movimento soprattutto per regalare a Conceicao un’altra punta. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Okafor al Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25, ora l’obiettivo principale è diventato Marcus Rashford. Il Manchester United è pronto a farlo partire. Il giocatore non è più al centro del progetto di Amorim e quindi è in cerca di una nuova sistemazione da qui a giugno. I contatti con il Milan sono continui".

E poi ancora: "C’è già stato un primo confronto con il fratello-agente in cui il club rossonero ha spiegato il suo progetto sportivo. Chiaramente ci sarebbe anche il discorso relativo allo stipendio ma è un ostacolo che alla fine si può superare. Su Rashford c’è una bella concorrenza. In Premier il West Ham ha mostrato molto interesse ed attenzione anche al Borussia Dortmund. A breve insomma la situazione sarà più chiara. I rossoneri stanno parlando anche con la Roma per cercare di definire in anticipo il futuro di Abraham e Saelemaekers. I giallorossi sono soddisfatti dell’esterno belga e anche l’attaccante inglese potrebbe essere un innesto utile per il futuro. L’obiettivo è capire se esistono margini per rendere i due trasferimenti in prestito a titolo definitivo".