Caldara, l'Atalanta non molla per il suo ex centrale

Alla ricerca di rinforzi per una stagione entusiasmante ma dispendiosa, l'Atalanta di Gianpiero Gasperini avrebbe messo gli occhi su Mattia Caldara. L'interesse dei neroazzurri per il loro ex centrale, si sa, non è nuovo ma l'edizione odierna di Tuttosport riporta come gli orobici non vogliano mollare la presa per lo sfortunato difensore rossonero. Dal canto suo Caldara, tornato finalmente in gruppo dopo il lungo calvario dell'infortunio, non sembrerebbe disposto a lasciare il Milan in quanto desideroso di giocarsi le sue carte in rossonero.