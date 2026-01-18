Camarda verso il ritorno a Milano: Milan e Lecce trattano la fine del previsto
Come anticipato negli scorsi giorni su MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione) Milan e Lecce starebbero trattando la risoluzione del prestito di Francesco Camarda in Salento. Dopo 634 minuti in campo con la maglia giallorossa ed un gol all'attivo alla sua prima, vera, stagione in Serie A, il baby talento di proprietà del Milan potrebbe tornare in rossonero per via di un infortunio alla spalla che preoccupa tutti.
Questo problema complicata davvero tutto, con le parti che starebbero capendo anche come muoversi per il ragazzo: se sottoporlo ad una terapia conservativa che però non risolverebbe il tutto, oppure operarlo allungando così i tempi di recupero. È ancora tutto da decidere, con il ritorno a Milano che però ad oggi sembrerebbe la soluzione migliore, ma prima le parti devono accordarsi sui termini per la rescissione del prestito di Camarda.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan