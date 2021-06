CBS Sports - Arsenal, si valuta Calhanoglu come alternativa a Odegaard

Tra i giocatori incerti riguardo il loro futuro, senza dubbio, figura Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco, in scadenza di contratto con il Milan, ad oggi potrebbe sia rinnovare con i rossoneri che lasciare Milano. Secondo quanto riporta James Benge, giornalista di CBS Sport, tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe l'Arsenal che valuta il numero 10 del Milan e della Turchia come una potenziale alternativa a Odegaard se, per l'appunto, i Gunners non riuscissero ad aggiudicarsi il norvegese dal Real Madrid.