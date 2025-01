Ceccarini: "Milan, tutto su Gimenez. Ipotesi Arabia per Chukwueze"

Infine il Milan. Dopo aver definito l’operazione Walker con il City, il club rossonero adesso è molto concentrato sull’attacco dove serve un innesto importante. In uscita ci sono Jovic, Okafor e Chukwueze, per il quale ci potrebbe anche essere l’ipotesi Arabia. A prescindere da tutto ciò, l’idea è quella di inserire un giocatore che possa fare la differenza e aumentare il livello qualitativo. Per questo il Milan è intenzionato a fare un investimento importante.

L’obiettivo è Santiago Gimenez. La società rossonera per convincere il Feyenoord ha messo sul piatto della bilancia 30 milioni di euro (bonus compresi), che al momento però non bastano per avere il si. I rossoneri in queste ore rilanceranno, visto che la richiesta del club olandese è di 40 milioni di euro. La trattativa sta per entrare nella fase calda.