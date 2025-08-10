Ceccarini: "Thiaw al Newcastle, ora uno tra Leoni e Comuzzo"

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan: "Il Milan è pronto per la stretta finale sull’attaccante. La squadra si sta ormai completando e la punta centrale è la classica ciliegina sulla torta. I rossoneri nelle ultime ore hanno deciso di accelerare. Il nome adesso in pole position è quello di Hojlund. L’apertura del Manchester United alla formula del prestito senza obbligo di riscatto ha cambiato tutto lo scenario. Il centravanti danese è diventato la priorità e il Milan vuole cercare di chiudere il prima possibile questa operazione. Forte anche della volontà del giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento. Hojlund potrebbe avere una valutazione complessiva sui 45 milioni di euro, il Milan sta strutturando la sua offerta sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto a 35/40. È chiaro che la società rossonera in attesa di poter definire il tutto debba necessariamente tenere in piedi altre piste. La verità è che la prima alternativa ad Hojlund è Boniface, classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen, con un contratto fino al 2028 e una valutazione intorno ai 40 milioni di euro.

Resta sempre viva anche l’ipotesi Vlahovic anche se non è più così calda come nell’ultima settimana. Qui le problematiche non mancano. La Juventus chiede a oggi sui 20 milioni di euro, in più c’è anche la questione stipendio. Difficile ma non impossibile da risolvere ma sempre complicata visto che il centravanti serbo ha ancora un anno con i bianconeri a 12 milioni di euro netti. Per la fascia destra si insiste per Athekame dello Young Boys. Intanto il Milan ha definito la cessione di Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro. La dirigenza rossonera a questo punto farà un ulteriore investimento nel reparto e i nomi su cui sta concentrando sono quelli di Leoni e Comuzzo".