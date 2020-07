Cercasi rinforzi per le fasce del Milan: i nomi nel mirino

In vista del mercato estivo, il Milan è alla ricerca anche di terzini. Per la fascia destra, come riporta Tuttosport, i nomi caldi sono quelli di Emerson del Betis (ma di proprietà del Barcellona) e Dumfries del PSV. Non è da escludere, comunque, che possano restare sia Conti che Calabria. Per quanto riguarda la corsia mancina, invece, con Laxalt in uscita in direzione Lokomotiv Mosca, servirà un vice Theo Hernandez. A gennaio era stato preso Antonee Robinson, ma un problema cardiaco - riscontrato durante le visite mediche svolte in Italia dal giocatore - fece saltare tutto. Ora il laterale del Wigan è guarito e il discorso potrebbe riaprirsi.