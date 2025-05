Cessione Reijnders: il Milan crede che già ad inizio della prossima settimana, massimo metà, la situazione si possa sbloccare

Il Milan ed il City sono in contatto continuo per quanto riguarda la cessione di Tijjani Reijnders. Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto della situazione sul loro canale YouTube:

Romano: “È arrivata la prima offerta al Milan da parte del City per Tijjani Reijnders. Offerta che anche fonti vicine al City confermano, siamo intorno ai 60 milioni di euro come pacchetto complessivo includendo i bonus. Non è ancora quello che il Milan vuole, ma non è una trattativa formale dove i due club si scambiano offerte senza contatto diretto. Il contatto diretto c’è, la relazione è ottima, ci sono degli intermediari al lavoro su questa operazione. I contatti sono costanti per alzare la cifra e avvicinarsi a quello che è necessario per convincere il Milan, si sta andando verso quella direzione anche perché il City vuole prendere Reijnders il primo possibile e portarlo al Mondiale per Club. Il timing è fondamentale, si sta avanzando molto, c’è fretta di chiudere”.

Moretto: “La trattativa è partita, i contatti c’erano già da tempo. Nelle ultime ore la trattativa è partita in modo ufficiale con l’offerta che stavamo aspettando. Ora ci aspettiamo che il City alzi la posta nelle prossime ore, nei prossimi i giorni. Il Milan crede che già ad inizio della prossima settimana, massimo metà, la situazione si possa sbloccare, che il City possa arrivare a toccare la cifra importante, intorno ai 70-75 milioni di euro bonus compresi. Capiremo poi se questa sarà l’offerta definitiva, ma l’intenzione, da parte del City, è quella di arrivare alle firme”.