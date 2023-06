Chelsea, chiesti 25 milioni di sterline per Loftus-Cheek: il Milan però vuole abbassare il prezzo

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Loftus-Cheek è il nome caldo per il centrocampo del Milan. Il giocatore non dovrebbe restare in Inghilterra lasciando il Chelsea, che stima il suo valore intorno a 25 milioni di sterline. I rossoneri però vorranno puntare ad abbassare il prezzo, dato che il calciatore andrà in scadenza il prossimo anno. Dopo la separazione con Paolo Maldini il Milan si è allontanato dall'inglese, rinnovando il proprio interesse alla luce dell'addio di Sandro Tonali. A riferirlo è Nizaar Kinsella di Standard Sport.