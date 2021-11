Chelsea, Ziyech può partire a gennaio: in estate fu accostato al Milan

Hakim Ziyech può partire a gennaio, ma non in prestito. È questo il messaggio fatto trapelare fra le righe dal Chelsea e riportato poi dal The Telegraph. Ziyech si è trasferito a Stamford Bridge nel 2020 per una cifra intorno ai 40 milioni di euro più bonus, ma non ha mai ingranato. Sul giocatore in estate c’è stato anche il Milan, mentre ora per gennaio i club può interessati sembrano essere Borussia Dortmund e Barcellona.