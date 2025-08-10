Ciao Darwin: Nunez raggiunge Theo Hernandez. È ufficialmente dell'Al Hilal

Accostato al Milan nelle ultime settimane di mercato, da venerdì 9 agosto Darwin Nunez è un nome da depennare. L'attaccante uruguayano lascia il Liverpool, l'Europa e il calcio che conta per sposare anch'egli la ricchissima causa saudita. È un nuovo giocatore dell'Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi e che ha tra le sue fila Theo Hernandez.

26 anni, Nunez si trasferisce così a Riad dove ha firmato un contratto fino al 2028. Al Liverpool vanno 53 milioni, una signora cifra considerando le tre stagioni altamente deludenti con la maglia dei reds. Il Liverpool, ricordiamo, lo aveva acquistato dal Benfica nell'estate del 2022 per ben 85 milioni e complessivamente con gli inglesi ha segnato 40 reti in 143 partite. Sotto la gestione Arne Slot ha segnato appena 7 reti in 47 partite, delle quali solo 17 da titolare. Nunez era uno dei papabili per l'attacco del Milan ma anche del Napoli, che ha deciso infine di virare su Lorenzo Lucca.