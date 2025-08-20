Contatti Milan-Harder-Sporting: l'idea è lavorare su un prestito con obbligo condizionato

Secondo quanto riportato da Lorenzo Di Benedetto, giornalista di TMW, il Milan sta accogliendo favorevolmente la proposta dell'entourage di Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting Lisbona: "Il Milan - si legge sul sito di tuttomercatoweb.com - sta spingendo per il giovane attaccante e nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, ha avuto contatti sia con l'entourage del calciatore che con il club portoghese, che ha fissato il prezzo a poco meno di 30 milioni di euro, anche se il Milan vorrebbe abbassare la cifra e comunque discutere anche della formula. L'idea è quella di proporre un prestito con obbligo condizionato, e se lo Sporting dovesse aprire ecco che anche la pista Hojlund sarebbe comunque percorribile, con i rossoneri che potrebbero optare anche per il doppio colpo in attacco".

CASTING ATTACCO

Il casting in casa rossonera per il nuovo attaccante si arricchisce di un nuovo nome, cioè quello di Artem Dovbyk, attaccante classe 1997 della Roma che nella scorsa stagione ha segnato 17 gol. Al momento non c'è nessuna trattativa, ma il suo profilo è nella lista del Milan dove in cima ci sono sempre Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic.

Lo riferisce gazzetta.it che spiega che "il Milan apprezza il giocatore e i presupposti ci sono: le caratteristiche tecniche adatte a diventare un rinforzo per Allegri, un budget per fare un’offerta competitiva, la disponibilità della Roma ad aprire a una cessione". Non è escluso che possa essere inserita nella trattativa una contropartita tecnica come Musah e Bartesaghi, due giocatori rossoneri molto apprezzati in casa giallorossa.