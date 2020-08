Corriere dello Sport - Jovic, Milan ancora in corsa: i rossoneri tentano la carta Ramadani

Nonostante nelle ultime settimane sia stato dato per vicinissimo al Monaco, il futuro di Luka Jovic non è ancora scritto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan non molla la presa per l'attaccante serbo in uscita dal Real Madrid. I rossoneri, in particolare, vorrebbero giocarsi la carta Ramadani, agente di Rebic e dello stesso Jovic con cui la dirigenza rossonera ha ottimi rapporti. Il Milan vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito ma dovrà fare i conti con le alte richieste dei blancos e della concorrenza del Monaco.