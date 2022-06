Corriere di Roma - Milan, quasi fatta per il riscatto di Florenzi: alla Roma circa 3 milioni

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere di Roma, è quasi fatta per il riscatto di Alessandro Florenzi da parte del Milan: il club di via Aldo Rossi verserà nelle casse della Roma circa 3 milioni di euro, invece dei 4,5 milioni pattuiti la scorsa estate quando il terzino si trasferì in rossonero in prestito con diritto di riscatto.