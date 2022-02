CorSera - Mercato Milan, non solo Adli: in estate a centrocampo arriverà anche Renato Sanches dal Lille

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera in merito al mercato estivo del Milan, Yacine Adli non sarà l'unico rinforzo in mezzo al campo: a giugno, infatti, arriverà anche Renato Sanches dal Lille. A fargli spazio sarà con ogni probabilità Franck Kessie, che non rinnoverà il suo contratto con il club di via Aldo Rossi.