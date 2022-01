CorSera - Milan-Inter, duello di mercato per Julian Alvarez

In campo e non solo: Milan e Inter, in vista di giugno, sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Come riporta il Corriere della Sera, le due milanesi hanno già iniziato il duello per Julian Alvarez, talentuoso attaccante 21enne attualmente di proprietà del River Plate. Il costo del cartellino è di 20 milioni: i nerazzurri sono in leggero vantaggio, ma la partita è apertissima.