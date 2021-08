CorSera - Milan, per l'attacco si punta al prestito di Pellegri

L’ultima idea di mercato del Milan riguarda l’attacco. Come riporta il Corriere della Sera, è spuntata la pista che porta al prestito di Pietro Pellegri, ex enfant prodige del Genoa con cui aveva esordito in Serie A a 15 anni e 280 giorni. Nel 2018 si è trasferito al Monaco, ma la sua esperienza nel Principato è stata condizionata da troppi problemi fisici.