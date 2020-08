CorSport - Bakayoko, il Milan fissa il limite per il francese: l'offerta rossonera non andrà oltre i 20 milioni

Tra i giocatori che il Milan segue con maggiore interesse per rinforzare la propria rosa, senza dubbio Tiemouè Bakayoko è il profilo più vicino a vestire rossonero nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe fissato un prezzo-limite per l'acquisto del francese che si attesta sulla cifra di 20 milioni di euro. Ora i rossoneri dovranno trovare la formula giusta per convincere il Chelsea, club proprietario del cartellino.