CorSport - Botman attratto dal Milan: ma bisogna trattare con il Lille

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’affare Botman. L’olandese occupa la prima posizione sul taccuino del Milan, ma non sarà facile convincere il Lille - club proprietario del cartellino - a lasciarlo partire a gennaio. La valutazione è alta e bisogna ancora negoziare. Sul giocatore si è mosso anche il Newcastle, ma la squadra inglese è penultima in Premier League e rischia una clamorosa retrocessione. Per questo Botman - riferisce il quotidiano romano - è maggiormente attratto dal Milan, che può dargli una continuità pure in Champions League.