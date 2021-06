CorSport - Il Milan riscatterà Tonali: possibile inserimento di Brescianini

L’intenzione del Milan è quella di acquistare a titolo definitivo Tonali, nonostante l’annata del centrocampista non sia stata memorabile. Come riporta il Corriere dello Sport, sono già cominciati i colloqui con il Brescia per provare a riscattarlo con uno sconto. Maldini e Massara potrebbero inserire nell’operazione una contropartita tecnica per ridurre i costi: il nome di Marco Brescianini è quello più gettonato.