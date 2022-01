CorSport - Milan, la strategia per Pellegri: prima il riscatto, poi il prestito

Il futuro di Pellegri è ancora tutto da decifrare. Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo colloquio tra i dirigenti del Milan e l’agente Giuseppe Riso, rappresentante del giovane centravanti. Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, il club rossonero starebbe valutando la possibilità di riscattare subito il giocatore dal Monaco, ma a cifre più basse rispetto ai 6 milioni pattuiti in estate, per poi darlo in prestito in Serie A, così da permettergli di giocare con continuità. Il Torino avrebbe manifestato un certo interesse per Pellegri, così come il Genoa, squadra in cui è cresciuto.